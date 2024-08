Kiev: "Risposta adeguata ai raid aerei russi e bombe sulla capitale e sulle strutture energetiche

La guerra in Ucraina giunge al giorno 916. Bombe e raid aerei russi e bombe su Kiev e in diverse regioni: almeno 5 morti. Secondo Zelensky sono piovuti sul Paese 200 tra razzi e droni. Mosca: "Prese di mira infrastrutture energetiche". E il ministro dell'Energia avverte: la situazione è difficile. L'Ue: "Attacchi barbari, rafforzano il nostro sostegno all'Ucraina". Intanto il presidente ha annunciato che le forze di Kiev "sono avanzate da uno a tre chilometri in alcune aree dell'Oblast' di Kursk in Russia, conquistando altri due insediamenti nella regione". L'esercito ucraino: "Prepariamo la risposta adeguata agli attacchi".