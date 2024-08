La guerra in Ucraina giunge al giorno 914. Kamala Harris rinnova il suo sostegno a Zelensky "in nome della libertà". A seguito di una negoziazione, Mosca e Kiev si sono accordate per un massiccio scambio di prigionieri: 115 russi sono stati liberati dal Kursk, in cambio sono stati trasferiti 115 prigionieri di guerra delle forze armate ucraine. Biden ha chiamato Zelensky per congratularsi con lui in occasione del giorno dell'Indipendenza ucraina e ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti, che include missili per la difesa aerea e munizioni. Dagli Usa, inoltre, sono arrivate pesanti sanzioni a chi sostiene militarmente Mosca: nel mirino anche aziende cinesi.