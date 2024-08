Kiev: "Usate bombe Usa per attacco nella regione di Kursk" | Zelensky: "Un altro insediamento russo in mani ucraine"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 912. Botta e risposta tra Kiev e Mosca: Zelensky afferma che un altro insediamento nel Kursk è in mani ucraine, il Cremlino ribatte: conquistato un altro villaggio nel Donetsk. Intanto il comandante dell'aeronautica militare ucraina fa sapere che sono state usate bombe americane ad alta precisione per colpire una postazione russa nel Kursk. E' affondato il traghetto carico di serbatoi di carburante che aveva preso fuoco dopo essere stato colpito in un bombardamento ucraino nel porto russo di Kavkaz, non lontano dal ponte di Crimea.