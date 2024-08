Zelensky preoccupato: "A Pokrovsk nel Kursk situazione estremamente difficile" | Russia: "Non ci fermeremo"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 918. Zelensky ammette che la situazione a Pokrovsk nel Kursk è "estremamente difficile" e annuncia che presenterà un "piano per la vittoria" agli Stati Uniti a settembre. L'annuncio non arresta però la Russia, che afferma di voler proseguire l'operazione militare nel Paese invaso in ogni caso. Il tutto mentre le forze di Kiev, dopo l'incursione a Kursk, hanno tentato di superare il confine anche a Belgorod. Secondo l'Aiea, l'attacco ucraino nella regione russa che ospita una centrale nucleare aumenta il rischio di un incidente atomico. Zelensky ha poi affermato che l'Ucraina ha testato il suo primo missile balistico.