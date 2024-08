Russia: respinta un'infiltrazione ucraina alla frontiera di Kursk

La guerra in Ucraina giunge al giorno 896. Le guardie di frontiera russe hanno respinto un tentativo di infiltrazione di truppe ucraine nella regione di Kursk, dove pesanti bombardamenti delle forze di Kiev hanno provocato cinque feriti tra i civili, compresi tre bambini. In precedenza diverse forti esplosioni erano state udite a Kiev dopo che in città era scattato un allarme aereo. I servizi di intelligence ucraini, intanto, hanno condotto un'operazione che ha permesso di smantellare una rete di spie russe le quali riuscivano a dare informazioni a Mosca sulle difese aeree dell'Ucraina. Annunciata la morte di un dissidente russo: il pianista Pavel Kushnir sarebbe deceduto durante uno sciopero della fame e della sete in un carcere di Birobizhan.