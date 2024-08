Ucraina, forti esplosioni a Kiev dopo allarme aereo | Smantellata una rete di spie russe

La guerra in Ucraina giunge al giorno 895. Diverse forti esplosioni sono state udite a Kiev dopo che in città era scattato un allarme aereo. I servizi di intelligence ucraini, intanto, hanno condotto un'operazione che ha permesso di smantellare una rete di spie russe le quali riuscivano a dare informazioni a Mosca sulle difese aeree dell'Ucraina. Annunciata la morte di un dissidente russo: il pianista Pavel Kushnir sarebbe deceduto durante uno sciopero della fame e della sete in un carcere di Birobizhan.