Zelensky mostra i primi F-16: "Sono arrivati, ma non bastano" | Kiev ordina l'evacuazione da diverse località nell'est

La guerra in Ucraina giunge al giorno 894. Kiev ordina l'evacuazione di diverse località dell'est del Paese, che si trovano sotto l'attacco russo, mentre Zelensky annuncia che dagli alleati della Nato sono arrivati i primi F-16, ma "non bastano" Le forze armate ucraine intanto hanno annunciato di aver affondato un sottomarino russo nel Mar Nero. Colpito anche un sistema missilistico antiaereo S-400 russo in Crimea. Nel suo consueto discorso quotidiano, il presidente Zelensky ha ribadito che "la guerra deve finire alle condizioni ucraine" e che "la formula di pace può essere attuata".