Zelensky: "Ci servono sistemi di difesa aerea per salvare vite" | Kiev, primo via libera della Camera Usa agli aiuti

Case distrutte dopo i recenti bombardamenti nel Donetsk, attacchi a Belgorod. E nei dintorni di Kharkiv uomini in azione con i metal detector per individuare le mine nei campi intorno a città e villaggi

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 787.

Arriva il primo via libera della Camera Usa agli aiuti a Kiev. Stoltenberg promette di fornire altri sistemi di difesa aerea oltre ai Patriot e Zelensky avverte: ne servono sette. Poi dice: "Scelgano se siamo davvero alleati". Almeno nove persone, tra cui due bambini, sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo nella regione di Dnipropetrovsk. L'Ucraina ha poi dichiarato che, per la prima volta dall'invasione russa, le sue forze hanno abbattuto un bombardiere nemico a lungo raggio, utilizzato per lanciare missili cruise contro le città del Paese e caduto nel territorio di Stavropol. Mosca ha però negato. Blinken al termine del G7 di Capri invia un messaggio a Putin: "Non abbandoneremo mai Kiev".