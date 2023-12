Ucraina, Putin: "Il futuro della Russia dipende dai soldati impegnati al fronte"

"Una vittoria russa in Ucraina comporterebbe minacce per i suoi vicini europei". È quanto ha sottolineato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un'intervista al quotidiano francese Le Parisien. "Il sostegno a Kiev - ha aggiunto - deve restare incrollabile". Gli aiuti finanziari all'Ucraina e l'apertura dei negoziati per l'ingresso di Kiev nell'Ue saranno due temi cruciali del prossimo Consiglio europeo, previsto giovedì e venerdì.