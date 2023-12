Ucraina, pioggia di missili russi su Kiev | Zelensky: "Priorità decisioni per andare nella direzione europea"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 654.

L'esercito russo attacca Kiev con missili da crociera lanciati da un aereo strategico Tu-95MS, ma l'antiaerea ucraina li ha distrutti tutti prima che cadessero sulla capitale. Secondo Zelensky, "la priorità è la piena attuazione di tutte le decisioni che servono affinché l'Ucraina possa fare ciò che è necessario nella direzione europea. Crediamo che l'Ue manterrà la sua promessa". Il Parlamento ucraino voterà proprio questa settimana su cosa fare in preparazione all'inizio dei negoziati con l'Unione. Mentre il Congresso Usa sta lottando per approvare nuovi fondi per l'Ucraina, il vice consigliere per la Sicurezza nazionale dichiara che "Kiev non ha bisogno di effettuare attacchi all'interno della Russia per avere successo sul campo di battaglia".