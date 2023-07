La guerra in Ucraina giunge al giorno 522.

Putin ribadisce che "non ci sarà alcun cambiamento nell'operazione militare in Ucraina" e sottolinea che "l'accordo sul grano e la pace non sono collegati in alcun modo". Un missile russo ha colpito un palazzo a Dnipro: nove le persone rimaste ferite. Precedentemente era stata Mosca a "denunciare" un attacco in una città russa al confine con l'Ucraina. Gli Usa accusano Mosca di andare a chiedere armi anche alla Corea del Nord. Intanto 100 mercenari del gruppo Wagner di stanza in Bielorussia si sono spostati verso il corridoio di Suwalki.