Stoltenberg a Meloni: "Dall'Italia contributo chiave a Nato e Ucraina"

"Un grande piacere incontrare la premier Giorgia Meloni di nuovo dopo il vertice Nato della scorsa settimana. Ho ringraziato l'Italia per il suo contributo chiave alla Nato e l'incrollabile supporto all'Ucraina. Abbiamo discusso della risposta della Nato alle sfide in ogni direzione, incluso il terrorismo e l'instabilità sul fronte Sud". Lo scrive in un tweet il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg.