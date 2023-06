Ucraina, il giorno 489 della guerra in tempo reale

La guerra in Ucraina giunge al giorno 489.

Vladimir Putin ha tenuto un discorso alla nazione russa. "Tutti i tentativi di creare disordini interni falliranno" ha detto il presidente russo, spiegando che "tutti i militari, i servizi speciali, sono riusciti a conservare la loro fedeltà al loro Paese, hanno salvato la Russia dalla distruzione". Anche il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko terrà un discorso martedì. Intanto Prigozhin spiega la sua ribellione in un messaggio non rivelando, però, dove si trovi: "La Wagner ha dato vita alla sua marcia verso Mosca per esprimere una protesta e non per rovesciare il governo del Paese". Secondo i media, il leader dei mercenari sarebbe a Minsk, la capitale della Bielorussia.