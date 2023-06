Putin: "Nato trascinata in guerra, alcune armi nucleari già in Bielorussia" | "Volendo possiamo distruggere il centro di Kiev"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 479.

Secondo Vladimir Putin, intervenuto al forum economico di San Pietroburgo, "i cambiamenti mondiali in tutte le sfere non sono temporanei, ma cardinali, profondi e irreversibili". Il presidente russo ha inoltre aggiunto che "la controffensiva ucraina non ha alcuna chance di successo" e che "volendo possiamo distruggere il centro di Kiev". Il capo del Cremlino ha chiesto un minuto di silenzio per ricordare Silvio Berlusconi. Infine ha annunciato che alcune armi nucleari russe sono già state consegnate alla Bielorussia e il resto saranno trasferite entro fine anno. Zelensky: "Se perdessimo contro la Russia, gli Stati Uniti potrebbero dover scegliere tra l'entrata in guerra con Mosca o il collasso della Nato".