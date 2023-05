Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha raccontato al Washington Post di non aver avuto nessun confronto con la Casa Bianca sulla fuga di documenti top secret, riguardanti l'invasione russa dell'Ucraina, attraverso la piattaforma per gamer Discord. "Non ho ricevuto informazioni dalla Casa Bianca o dal Pentagono in anticipo", ha detto Zelensky, rivelando in una intervista al giornale Usa di essere venuto a conoscenza della questione come tutti gli altri.