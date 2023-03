Ucraina, diffuso video shock: russi uccidono prigioniero disarmato | Kiev: "La battaglia per Bakhmut è al suo picco"

Sono 5 milioni i cittadini evacuati in Russia dai territori delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk a causa del conflitto in Ucraina. Lo ha reso noto Tatyana Moskalkova, commissario per i Diritti umani della Federazione russa. "L'assistenza alla popolazione evacuata d'urgenza dalle repubbliche di Donetsk e Lugansk - ha aggiunto Moskalkova, citata dall'agenzia Interfax - è diventata una nuova dimensione nelle attività per i diritti umani in Russia. Questa gente è arrivata nel nostro Paese in cerca di sicurezza e di un rifugio dai bombardamenti ucraini".