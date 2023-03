Battaglia a Bakhmut, ore decisive | Lavrov in India parla di "guerra iniziata da Kiev" e la platea ride

Seconda manifestazione antigovernativa a Chisinau in due settimane , tra le crescenti preoccupazioni per i tentativi di destabilizzare la Moldavia, vicina all'Ucraina. Il 13 febbraio la presidente Sandu ha denunciato un presunto complotto di Mosca per rovesciare il governo e mettere la nazione "a disposizione della Russia". Mosca ha respinto con forza le sue affermazioni. Centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor sono scesi in piazza nella capitale della Moldavia. Una parte del corteo, scrivono media moldavi, ha cercato di fare irruzione nella sede del governo: dopo essere stati fermati dalla polizia, i dimostranti si sono diretti verso il municipio della città. Alcuni di loro sono stati arrestati.