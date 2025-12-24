Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 52 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ucraina, Papa Leone chiede una "tregua di 24 ore a Natale" | Nuova pioggia di missili e droni russi, morti e blackout

La Polonia dispiega i caccia. Zelensky: "Stiamo discutendo con gli Stati Uniti le tempistiche per le garanzie di sicurezza e la possibilità di estendere tali garanzie"

di Redazione online
24 Dic 2025 - 00:49

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.400. Dopo il rifiuto russo di un cessate il fuoco durante le Feste, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello per l'organizzazione di una tregua almeno nel giorno di Natale. Intanto la Russia ha lanciato un massiccio attacco all'Ucraina, soprattutto alla nostra energia, alle infrastrutture civili, praticamente a tutta l'infrastruttura della vita. Sono già stati lanciati più di 650 droni. Più di trenta missili". Volodymyr Zelensky sta discutendo con gli Stati Uniti le tempistiche per le garanzie di sicurezza e la possibilità di estenderle. La Polonia ha dispiegato i caccia dopo gli intensi bombardamenti russi sull'Ucraina.  Un generale russo è stato ucciso dopo che un ordigno è esploso sotto la sua auto nella zona sud di Mosca. Si tratta del tenente generale Fanil Sarvarov, 56enne capo della Direzione addestramento operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe. Le autorità sospettano la mano dei servizi ucraini nell'attentato. Intanto è arrivato il via libera del Consiglio Ue al rinnovo semestrale delle sanzioni economiche nei confronti della Russia.

