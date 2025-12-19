Ucraina, Ungheria più favorevole al debito congiunto per Kiev rispetto all'uso degli asset russi | Trump: "Più vicini all'accordo"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.395. Donald Trump afferma che siamo più vicini a un accordo, ma anche che Kiev "deve muoversi rapidamente". Il cancelliere tedesco Friedrich Merz annuncia che la Germania è pronta a utilizzare i beni russi congelati nel Paese per sostenere l'Ucraina. Da fonti Ue è emerso che l'Ungheria è più favorevole all'opzione del debito congiunto rispetto all'uso degli asset russi immobilizzati come base per il prestito di riparazione per l'Ucraina. Sale la tensione a Bruxelles durante le proteste dei trattori in corso a Place du Luxembourg, davanti agli edifici del Parlamento europeo. La polizia è intervenuta inizialmente con l'uso di idranti per disperdere i manifestanti, per poi avanzare lanciando fumogeni. In conferenza stampa a Bruxelles, Volodymyr Zelensky ha detto che "la presenza delle truppe europee in Ucraina diminuirebbe il rischio di una nuova invasione russa, non diciamo che debbano combattere". Ursula von der Leyen, arrivando al Consiglio europeo, ha chiarito che "per il sostegno finanziario all'Ucraina dobbiamo trovare una soluzione. Ho presentato due opzioni: una attraverso l'uso del bilancio europeo e la seconda con il prestito di riparazione, dobbiamo decidere quali delle due usare, alla fine del giorno dobbiamo aver messo al sicuro il finanziamento" all'Ucraina.