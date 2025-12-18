Asset russi, Zelensky giovedì a Bruxelles per il Consiglio europeo | Giorgia Meloni alla Camera: "La Russia si è impantanata, manteniamo la pressione"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.394. E' importante "il mantenimento della pressione sulla Russia" che, a differenza di quanto dice la propaganda, "si è impantanata in una durissima guerra di posizione a costo di enormi sacrifici. Questa difficoltà è l'unica cosa che può costringere Mosca ad un accordo". Lo ha detto Giorgia Meloni nell'Aula della Camera. "Manteniamo chiaro che non intendiamo abbandonare l'Ucraina nella fase più delicata degli ultimi anni", ha aggiunto il premier. Politico scrive che Trump sta premendo sui governi europei perché respingano il piano di utilizzare gli asset russi per finanziare Kiev. Gli Usa, spiega il New York Times, hanno predisposto un piano di garanzie di sicurezza per l'Ucraina che prevede un significativo rafforzamento dell'esercito di Zelensky. Il leader del Paese ha affermato che le proposte negoziate con Washington su un accordo di pace potrebbero essere finalizzate entro pochi giorni, quindi gli inviati americani le presenteranno al Cremlino. Zelensky parteciperà giovedì in presenza al Consiglio europeo a Bruxelles, che dovrà decidere tra l'altro sul finanziamento a Kiev, con l'eventuale utilizzo degli asset russi congelati. Intanto, Mosca respinge le richieste di una tregua natalizia e Peskov chiarisce: "Vogliamo la pace, non una tregua per concedere una pausa all'Ucraina per prepararsi a continuare la guerra".