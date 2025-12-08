Meloni sente Zelensky: "Sostegno al negoziato per la pace" | Cremlino: "Strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.384. Il premier Giorgia Meloni ha avuto domenica una conversazione telefonica con Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, "il presidente Meloni ha innanzitutto voluto rinnovare la solidarietà italiana a seguito di una nuova serie di attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili ucraini e ha annunciato al presidente Zelensky l'invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. I generatori forniti da aziende italiane verranno inviati in Ucraina già nelle prossime settimane". I cambiamenti adottati da Donald Trump sulla strategia per la sicurezza nazionale - che critica duramente l'Europa evocando il rischio di "cancellazione della civiltà" - sono "coerenti" con la visione di Mosca e possono garantire un "lavoro costruttivo" con gli Usa sulla soluzione ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov citato dalla Tass. Nel cambiamento della strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, inoltre, la Russia non viene menzionata come una "minaccia diretta". Secondo Peskov, "è un passo positivo". La Russia, intanto, intensifica le operazioni militari su più aree dell'Ucraina con una serie di attacchi coordinati condotti attraverso droni e missili ipersonici, che raggiungono nuovamente anche la capitale Kiev.