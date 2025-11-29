Ucraina, attacco russo su Kiev: almeno un morto | Si dimette il braccio destro di Zelesnky, Yermak: "Sono disgustato, vado al fronte"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.375. Mentre proseguono i negoziati sul piano di pace promosso dagli Usa, sul campo si continua a combattere. Un attacco con droni russi ha colpito Kiev nella notte tra venerdì e sabato, provocando almeno un morto e undici feriti, tra cui una donna e un adolescente. Il conflitto scuote l'Ucraina anche sul versante interno: il consigliere presidenziale e stretto alleato di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, si è dimesso dopo la perquisizione del suo appartamento nell'ambito dell'inchiesta su uno scandalo corruzione da 100 milioni di euro. "Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia, disgustato dalla mancanza di sostegno da parte di coloro che conoscono la verità", ha dichiarato l'ex braccio destro del presidente. Vladimir Putin ha affermato che Mosca "concorda in linea generale sul fatto che l'elenco di punti degli Stati Uniti riguardanti l'Ucraina potrebbe costituire la base per accordi futuri. Siamo pronti a discutere seriamente del piano americano", ha sottolineato il presidente russo, aggiungendo che la prossima settimana una delegazione degli Usa dovrebbe arrivare a Mosca.