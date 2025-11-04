Ucraina, Zelensky incontro i partner Nato: "Mi aspetto un esito positivo sull'allargamento" | Arrivano i Patriot tedeschi mentre Mosca avanza sul fronte est

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.350 con un doppio segnale politico-militare. Da un lato, Volodymyr Zelensky incontra i rappresentanti dei Paesi Nato e annuncia il potenziamento dello scudo aereo con nuovi missili Patriot giunti dalla Germania. Dall'altro Donald Trump gela invece Kiev annunciando che l'invio dei Tomahawk al momento non è in considerazione. Zelensky sottolinea che l'Ucraina si aspetta "un esito positivo" dalla relazione Ue sull'allargamento 2025 e sull'adesione alla comunità europea. Dal Cremlino arriva poi una frenata sulla diplomazia di vertice: per Dmitry Peskov al momento "non c'è bisogno di un incontro urgente tra Putin e Trump", perché serve "un lavoro molto scrupoloso sulle questioni dell'accordo". Sul terreno, i combattimenti restano intensi lungo l'asse orientale, con particolare pressione su Pokrovsk, mentre nelle retrovie proseguono gli attacchi con droni.