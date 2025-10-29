Logo Tgcom24
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza Clima

Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 6 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Guerra in Ucraina, Lavrov: "Mosca non ha nessuna intenzione di attaccare un Paese Nato, pronti a dare garanzie"

Il colosso petrolifero Lukoil venderà le sue attività all'estero dopo le sanzioni. Orban tuona: "L'Ue non conta nulla, Trump sbaglia su Putin"

di Redazione online
29 Ott 2025 - 00:21

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.344. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare un Paese Nato e il ministro degli Esteri Lavrov dice che Mosca è pronta a dare precise garanzie al riguardo. Intanto, il segretario di Stato Parolin preme sul coinvolgimento della Cina per la pace. Il colosso petrolifero Lukoil venderà le sue attività all'estero dopo le sanzioni. Viktor Urban torna ad attaccare l'Unione europea dicendo che "non conta nulla" e che Donald Trump sbaglia su Putin. Il presidente Usa ha dichiarato che l'annuncio di Vladimir Putin di un test di un missile da crociera a propulsione nucleare non era "appropriato". E il Cremlino replica: "Per noi prevalgono i nostri interessi nazionali".

Lavrov: "Non abbiamo nessuna intenzione di attaccare un Paese Nato, pronti a dare garanzie"

Ucraina: ha percorso 14mila chilometri il nuovo missile russo Burevestnik a capacità nucleare

Ucraina, colpito un asilo a Kharkiv: feriti diversi bambini FOTO

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante un incontro a Kiev con il ministro degli Esteri olandese David van Weel, ha annunciato la creazione di una Coalizione per l'Energia. Secondo quanto riferisce l'agenzia Ukrinform, il primo incontro in formato video è previsto nei prossimi giorni. 

Ucraina
Russia
guerra

