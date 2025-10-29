Guerra in Ucraina, Lavrov: "Mosca non ha nessuna intenzione di attaccare un Paese Nato, pronti a dare garanzie"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.344. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare un Paese Nato e il ministro degli Esteri Lavrov dice che Mosca è pronta a dare precise garanzie al riguardo. Intanto, il segretario di Stato Parolin preme sul coinvolgimento della Cina per la pace. Il colosso petrolifero Lukoil venderà le sue attività all'estero dopo le sanzioni. Viktor Urban torna ad attaccare l'Unione europea dicendo che "non conta nulla" e che Donald Trump sbaglia su Putin. Il presidente Usa ha dichiarato che l'annuncio di Vladimir Putin di un test di un missile da crociera a propulsione nucleare non era "appropriato". E il Cremlino replica: "Per noi prevalgono i nostri interessi nazionali".