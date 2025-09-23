Logo Tgcom24
Mondo
LIVE
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Polonia e Regno Unito minacciano i jet russi, Putin: "Risponderemo a ogni minaccia"

Dopo gli sconfinamenti in Estonia e Polonia cresce la tensione all’Onu: Varsavia e Londra pronte ad abbattere velivoli russi, il Cremlino avverte l’Occidente.

di Redazione online
23 Set 2025 - 00:08

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.308. La tensione tra Mosca e l’Occidente sale di nuovo dopo i recenti sconfinamenti di jet russi nello spazio aereo di Estonia e Polonia. Al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, Varsavia e Londra hanno lanciato un avvertimento diretto: in caso di nuove violazioni, i velivoli russi potrebbero essere abbattuti. “La Polonia è pronta a qualsiasi decisione volta a difendere il proprio territorio”, ha dichiarato il premier Donald Tusk, mentre la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper ha chiarito che Londra agirà se costretta. A sostenere questa linea dura è arrivata anche la voce di Washington, che ha ribadito l’impegno a difendere “ogni centimetro del territorio Nato”. Dalla Russia è arrivata una replica altrettanto netta: il Cremlino respinge le accuse definendole infondate e il presidente Vladimir Putin avverte che Mosca risponderà a “qualsiasi minaccia esistente o emergente”, anche con misure militari.

Polonia, detriti di un drone russo colpiscono abitazione

