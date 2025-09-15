Droni russi in Romania, von der Leyen: "Grave minaccia alla sicurezza" | Kiev rivendica i sabotaggi alle linee ferroviarie russe

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.300. "L'incursione della Russia nello spazio aereo rumeno costituisce ancora una volta una palese violazione della sovranità dell'Ue e una grave minaccia alla sicurezza regionale". Lo scrive in un post sul social X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Zelensky denuncia: "Bucarest solleverà la questione all'Onu". E condanna: "È una nuova sfida per la sicurezza nell'area del Mar Nero". Droni ucraini colpiscono la raffineria di petrolio di Kirishi nella regione di Leningrado, una delle più grandi della Russia. Colpito anche un impianto chimico a Perm. Attaccato un centro di comunicazioni della flotta russa a Sebastopoli e distrutta la ferrovia russa in direzione Orël-Kursk, con almeno due deragliamenti.