Droni russi in Romania, von der Leyen: "Grave minaccia alla sicurezza" | Kiev rivendica i sabotaggi alle linee ferroviarie russe

Droni ucraini colpiscono la raffineria di petrolio di Kirishi nella regione di Leningrado, una delle più grandi della Russia. Colpito anche un impianto chimico a Perm

di Redazione online
15 Set 2025 - 00:24

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.300. "L'incursione della Russia nello spazio aereo rumeno costituisce ancora una volta una palese violazione della sovranità dell'Ue e una grave minaccia alla sicurezza regionale". Lo scrive in un post sul social X la presidente della Commissione Ue Ursula von der LeyenZelensky denuncia: "Bucarest solleverà la questione all'Onu". E condanna: "È una nuova sfida per la sicurezza nell'area del Mar Nero". Droni ucraini colpiscono la raffineria di petrolio di Kirishi nella regione di Leningrado, una delle più grandi della Russia. Colpito anche un impianto chimico a Perm. Attaccato un centro di comunicazioni della flotta russa a Sebastopoli e distrutta la ferrovia russa in direzione Orël-Kursk, con almeno due deragliamenti.

"Le sanzioni europee alla Russia non sono dure abbastanza": lo ha detto Donald Trump ai reporter, rilanciando la sua richiesta che gli alleati della Nato smettano di acquistare petrolio russo e impongano dazi alla Cina.

"Desidero ringraziare in modo particolare tutti i nostri combattenti che stanno infliggendo perdite davvero significative alla Russia. Perdite al fronte. Perdite lungo il confine. Perdite sul territorio russo, grazie ai nostri attacchi a lungo raggio. Le sanzioni più efficaci, quelle che agiscono più rapidamente, sono gli incendi alle raffinerie di petrolio della Russia, ai suoi terminal e ai suoi depositi. Limitare significativamente l'industria petrolifera russa significa limitare significativamente la guerra".

