Riunione dei Volenterosi, Macron: "Truppe in Ucraina da 26 Paesi" | No di Italia e Polonia | Gb: missili a lungo raggio a Kiev | Von der Leyen: "In gioco la sicurezza di tutta Europa"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.290. Dalla riunione organizzata a Parigi, la "coalizione dei volenterosi" europei ha ribadito il proprio supporto a Kiev e rilancia il progetto delle garanzie di sicurezza per il dopoguerra. Il presidente france Emmanuel Macron ha annunciato che sono 26 gli Stati Ue "impegnati per inviare truppe nel Paese invaso come forze di riassicurazione fin dal giorno seguente alla firma di una pace". Giorgia Meloni ha ribadito "l'indisponibilità dell'Italia a inviare soldati in Ucraina". Dello stesso avviso è anche la Polonia. La Germania, invece, "deciderà una volta chiarite le condizioni quadro". Von der Leyen: "In gioco c'è la sicurezza di tutta Europa". La Gran Bretagna evidenzia l'impegno collettivo dei partner a fornire "missili a lungo raggio" all'Ucraina fra le conclusioni del vertice odierno di Parigi. Partecipando in videocall al summit, Donald Trump ha detto che l'Europa deve smettere di acquistare petrolio russo che, a suo dire, sta aiutando Mosca a finanziare la guerra. Intanto i russi hanno sganciato bombe aeree sulla città di Kostyantynivka, nel Donetsk, colpendo un ospedale e uccidendo almeno due persone.