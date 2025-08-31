Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 25 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Leopoli, ex presidente del Parlamento ucraino ucciso da un killer travestito da rider | Mosca: era ricercato dal 2023 per crimini nel Donbass

Massiccio attacco su diverse città ucraine. Zelensky: "Russia ignora parole, servono fatti concreti"

di Redazione online
31 Ago 2025 - 00:06

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.285. Un killer travestito da rider Glovo ha ucciso l'ex presidente del Parlamento ucraino Andriy Parubiy. Per la Russia era un criminale ed era ricercato dal 2023. Nuovo massiccio attacco notturno su diverse città del Paese. L'area più colpita risulta essere quella di Zaporizhzhia, dove i raid hanno danneggiato 40 case, 14 condomini e un numero imprecisato di strutture industriali. Secondo un primo bilancio, gli attacchi avrebbero causato almeno un morto e 28 feriti, tra cui tre bambini. "Abbiamo visto la reazione del mondo al precedente bombardamento. Ma ora, quando la Russia dimostra ancora una volta di fregarsene delle parole, contiamo su azioni concrete", ha detto Zelensky. Intanto l'amministrazione Trump continua a lavorare per organizzare l'incontro negoziale tra Vladimir Putin e il presidente ucraino. Kiev e i suoi alleati hanno concordato di attendere fino a lunedì 1° settembre "affinché la Russia dimostri una reale volontà e prontezza a partecipare a un incontro bilaterale per porre fine all'invasione dell'Ucraina".

