Ucraina, Trump lavora all'incontro tra Putin e Zelensky | Media: "Gli Usa vogliono peacekeeper cinesi per il dopoguerra"

Mentre i leader degli Stati Ue propongono una "zona cuscinetto" di 40 chilometri come parte di un accordo di pace, Zelensky respinge del tutto l'ipotesi. Kiev all'Onu: "La tregua è requisito essenziale per l'avvio dei negoziati"

di Redazione online
30 Ago 2025 - 00:43

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.284. L'amministrazione Trump continua a lavorare per organizzare l'incontro negoziale tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky e appoggia l'idea di inviare peacekeeper cinesi in Ucraina nel dopoguerra. Su Tgcom24 lo avevamo anticipato mesi fa, e oggi lo hanno rivelato quattro fonti informate al Financial Times. La Casa Bianca ha però smentito, preferendo non esporsi. Mentre i leader degli Stati Ue propongono una "zona cuscinetto" di 40 chilometri tra le linee del fronte russa e ucraina come parte di un accordo di pace, Zelensky respinge del tutto l'ipotesi. "Solo chi non capisce la guerra tecnologica in corso può proporre una cosa del genere", ha dichiarato. Intanto la premier ucraina, Yulia Svyrydenko, ha affermato come il cessate il fuoco rimanga "un requisito essenziale per avviare futuri negoziati di successo". Kiev e i suoi alleati hanno concordato di attendere fino a lunedì 1° settembre "affinché la Russia dimostri una reale volontà e prontezza a partecipare a un incontro bilaterale per porre fine all'invasione dell'Ucraina".

