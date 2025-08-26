Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Trump, telefonata con Putin: "Buona conversazione con il capo del Cremlino, non spenderemo più per Kiev" | Su Zelensky: "Un gran venditore"

Morto il volontario italiano Luca Cecca, scomparso dal 2024. Tajani: "No alle truppe dal nostro Paese, ma potremmo aiutare Kiev sullo sminamento"

di Redazione online
26 Ago 2025 - 00:29
© Ansa

© Ansa

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.280. Trump dice di essere tornato a parlare con Putin e definisce "buona" la conversazione con il leader del Cremlino. Poi accusa Zelensky definendolo "un gran venditore: ogni volta che se ne andava dalla Casa Bianca si portava via milioni di dollari". Poi aggiunge: "Non spendiamo più un soldo per l'Ucraina, trattiamo con la Nato" e chiarisce che gli Usa saranno in campo per la sicurezza. Intanto, in Ucraina è morto un altro combattente volontario italiano: si tratta di Luca Cecca, di cui non si avevano notizie dal 2024. Tajani ha ribadito che non saranno inviate truppe, ma l'esercito italiano "in un secondo momento potrebbe aiutare Kiev con lo sminamento". Lavrov sottolinea che un incontro Putin-Zelensky "non è stato discusso in Alaska", durante il vertice Usa-Russia. Kiev afferma che sono stati riconquistati tre villaggi nel Donetsk

Attacchi su Zaporizhzhia e Odessa, la difesa e i soccorsi dei soldati ucraini

1 di 13
© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi
© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi
© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi

© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi

© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi

Leggi anche

Nato, Articolo 5: cos'è e quali "obblighi" comporta

Dal Donetsk alla lingua russa, quali sono le pretese di Putin per arrivare alla pace in Ucraina

Ti potrebbe interessare

Ucraina
Russia
guerra

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema