Trump, telefonata con Putin: "Buona conversazione con il capo del Cremlino, non spenderemo più per Kiev" | Su Zelensky: "Un gran venditore"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.280. Trump dice di essere tornato a parlare con Putin e definisce "buona" la conversazione con il leader del Cremlino. Poi accusa Zelensky definendolo "un gran venditore: ogni volta che se ne andava dalla Casa Bianca si portava via milioni di dollari". Poi aggiunge: "Non spendiamo più un soldo per l'Ucraina, trattiamo con la Nato" e chiarisce che gli Usa saranno in campo per la sicurezza. Intanto, in Ucraina è morto un altro combattente volontario italiano: si tratta di Luca Cecca, di cui non si avevano notizie dal 2024. Tajani ha ribadito che non saranno inviate truppe, ma l'esercito italiano "in un secondo momento potrebbe aiutare Kiev con lo sminamento". Lavrov sottolinea che un incontro Putin-Zelensky "non è stato discusso in Alaska", durante il vertice Usa-Russia. Kiev afferma che sono stati riconquistati tre villaggi nel Donetsk.