Ucraina, Trump: "Entro due settimane sapremo se avremo la pace" | Zelensky: Mosca vuole evitare l'incontro tra leader

Il ministro degli Esteri russo Lavrov avverte Ue e Nato: "Inaccettabili le truppe straniere a Kiev"

di Redazione online
22 Ago 2025 - 00:20

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.276. Sulla mediazione tra Russia e Ucraina Trump fa un passo indietro: vuole che Putin e Zelensky si incontrino senza la sua presenza, almeno per il momento. Lo scrive il Guardian, al quale lo hanno riferito funzionari della Casa Bianca. Sempre Trump, in un'intervista, si è sbilanciato sui tempi per la fine del conflitto. "Entro due settimane sapremo se avremo la pace", ha detto il presidente Usa. Zelensky ha annunciato intanto di aver testato con successo un missile con gittata di 3mila chilometri e ai giornalisti ha detto che "un incontro con Putin sarà possibile solo dopo un accordo sulle garanzie di sicurezza". E il ministro russo Lavrov ha avvertito: "Inaccettabili le truppe straniere in Ucraina". Come location per il vertice il leader di Kiev ha indicato la Svizzera, l'Austria o la Turchia mentre è tornato ad accusare Mosca, dopo un'altra notte di attacchi: "L'esercito russo ha stabilito uno dei suoi folli anti-record, prendendo di mira infrastrutture civili, edifici residenziali e la nostra popolazione. Il vicepresidente Usa Vance: "Gli europei dovranno assumersi la grande parte del peso delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina". 

Attacchi su Zaporizhzhia e Odessa, la difesa e i soccorsi dei soldati ucraini

1 di 13
© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi
© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi
© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi

© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi

© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi

