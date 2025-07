Ucraina, Erdogan: accelerare i tempi del vertice Putin-Zelensky | Rubio: Trump sta perdendo la pazienza con Vladimir

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.251. La Turchia vuole accelerare i tempi per un vertice tra Putin e Zelensky. I due leader, spiega il ministro degli Esteri Fidan, hanno espresso il desiderio di incontrarsi a Istanbul e il presidente Erdogan ritiene che un incontro fra i due potrebbe permettere di superare le attuali impasse nei negoziati. Secondo il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, il presidente Trump "sta perdendo la pazienza" con Putin, ed è "sempre più frustrato" dal fatto che non si arrivi a un accordo che ponga fine alla guerra.