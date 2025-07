Ucraina, l'Unicef: triplicato il numero dei bambini uccisi o feriti | Trump sente Zelensky e promette aiuti nella difesa aerea contro gli attacchi russi

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.228. Secondo l'Unicef, il numero accertato di bambini uccisi o feriti in Ucraina fra il 1° marzo e il 31 maggio 2025 è aumentato di oltre il 200% rispetto al trimestre precedente. La Russia continua a bombardare Kiev, dopo aver condotto nella scorsa notte l'attacco con il "numero più elevato di droni mai utilizzato in un singolo raid". Dopo aver parlato con Vladimir Putin, ammettendo che "non è stato compiuto alcun progresso", Donald Trump ha telefonato anche a Volodymyr Zelensky. I due leader hanno parlato dell'escalation degli attacchi russi e il presidente americano ha promesso aiuti per la difesa aerea.