Trump: "Russia e Ucraina stanno facendo progressi" | L'Italia all'Onu rilancia: "Cessate il fuoco immediato"

Intervenendo al consiglio di sicurezza dell'Onu sull'Ucraina, il rappresentante italiano alle Nazioni Unite Maurizio Massari ha rilanciato "l'urgente necessità di un cessate il fuoco immediato, come prerequisito per l'avvio di negoziati di pace significativi" e ha ricordato l'imminente Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, in programma a Roma il 10 e 11 luglio. "L'Italia - ha premesso nel suo intervento - si allinea pienamente alle dichiarazioni dell'Unione europea e desidera aggiungere alcune considerazioni a titolo nazionale. Siamo riuniti oggi dopo i recenti e brutali attacchi russi in Ucraina, una chiara, ulteriore violazione del diritto internazionale. Ciò dimostra ancora una volta l'urgente necessità di un cessate il fuoco immediato, come prerequisito per l'avvio di negoziati di pace significativi".