Ucraina, giorno di guerra 1.179: le news in diretta

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.179. Concluso a Istanbul l'incontro tra la delegazione russa e quella ucraina. Assenti, come annunciato, Putin e Zelensky. Per Kiev, la priorità è il cessate il fuoco incondizionato. Il vertice sarebbe dovuto iniziare ieri, ma la giornata di giovedì è stata caratterizzata da uno scambio di accuse e insulti tra le parti. Al termine del vertice di oggi, 16 maggio, l'Ucraina ha accusato Mosca di avanzare "proposte inaccettabili". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intanto, ha detto che desidera incontrare il suo omologo russo Vladimir Putin "il prima possibile". "Dobbiamo incontrarci - ha sottolineato -. Ci incontreremo io e lui. Penso che risolveremo il problema, o forse no, ma almeno lo sapremo. E se non lo risolveremo, sarà molto interessante". Il premier Giorgia Meloni: "L'Italia ha da tempo dichiarato che non è disponibile a inviare truppe in Ucraina e non avrebbe senso partecipare a formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilità".