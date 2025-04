La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.163. Stati Uniti e Ucraina hanno firmato l'accordo sulle terre rare. L'annuncio del ministero del Tesoro americano. L''intesa garantisce l'accesso privilegiato Usa ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Washington e Kiev hanno firmato un accordo per istituire il Fondo di investimento per la ricostruzione. Il segretario di Stato americano Rubio ha ribadito che gli Usa metteranno fine alla loro mediazione sulla guerra a meno che non arrivino "proposte concrete" da Mosca e Kiev. I Paesi del Nord Europa nuovi membri della Nato rischiano di diventare "bersagli" in caso di conflitto con la Russia, esponendosi anche al pericolo di rappresaglie "nucleari". Destinatari dell'avvertimento lanciato dall'ex presidente russo Dmitry Medvedev sono la Svezia e soprattutto la Finlandia, che dopo l'ingresso nel Patto Atlantico nel 2023 ha avviato un deciso programma di riarmo. È intanto scontro tra Mosca e Kiev sulla proposta avanzata dal presidente russo Vladimir Putin per un cessate il fuoco dall'8 al 10 maggio, che Volodymyr Zelensky ha definito "un nuovo tentativo di manipolazione", mentre Kiev chiede una tregua di 30 giorni come primo passo verso i negoziati di pace. Secondo Seul, circa 600 soldati nordcoreani sono stati uccisi combattendo a fianco delle forze russe nella guerra contro l'Ucraina.