Trump spera in primo accordo tra Ucraina e Russia questa settimana | Finita la tregua di Pasqua, Zelensky ne offre un'altra

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.153. E' scaduta la tregua di Pasqua annunciata da Putin e il Cremlino ha già detto non verrà prorogata. Ma Kiev prima e Mosca poi hanno denunciato violazioni. Zelensky ha dichiarato che l'esercito russo non ha fermato bombardamenti e attacchi: "Almeno 2mila raid". Nel Kherson si conta una vittima, colpita da un drone. Trump spera in un accordo a breve questa settimana. Il presidente ucraino propone una tregua di 30 giorni sugli attacchi a siti civili.