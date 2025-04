Putin annuncia una tregua per Pasqua | Tajani: "Bene il segnale di pace, ma ne faccia una vera" | Zelensky: "Se funziona va estesa"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.152. La Russia annuncia una "tregua pasquale": lo stop a tutte le operazioni militari è iniziato alle 17 e durerà 30 ore, fino alle 23 di domenica. Mosca presume che la parte ucraina "seguirà il suo esempio" assecondando questo cessate il fuoco temporaneo". In serata è arrivata la replica di Zelensky: "Se la Russia ora è pronta a impegnarsi in un regime di silenzio totale e incondizionato, l'Ucraina agirà di conseguenza, imitando le azioni russe. Silenzio in risposta al silenzio, attacchi difensivi in risposta agli attacchi. Se un cessate il fuoco completo dovesse concretizzarsi, l'Ucraina propone di estenderlo oltre la Pasqua del 20 aprile". Il presidente ucraino, però, avvisa: "Al momento, secondo i rapporti del Comandante in Capo, le operazioni d'assalto russe continuano su diversi settori della prima linea e il fuoco dell'artiglieria russa non si è placato. Pertanto, non c'è fiducia nelle parole di Mosca". Il ministro degli Esteri Tajani: "Bene il segnale di pace, ma Putin faccia una vera tregua". Intanto secondo la stampa americana, Kiev sarebbe d'accordo al 90% con il piano di pace di Donald Trump. Il ministero della Difesa ucraino ha però smentito, precisando di "non poter prendere decisioni politiche" e dunque di non poter effettuare "valutazioni percentuali".