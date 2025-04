Ucraina, Zelensky promette vendetta dopo l'attacco a Sumy: "Bastardi, la pagherete"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.149. Zelensky ha promesso vendetta alla Russia per l'attacco a Sumy. "Dobbiamo rispondere agli attacchi russi, e non lasceremo in pace su questa terra questi bastardi che hanno ucciso il nostro popolo", ha detto il presidente ucraino nel suo discorso serale. Intanto il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e l'inviato speciale Usa, Steve Witkoff, "si recheranno a Parigi dal 16 al 18 aprile per colloqui con le controparti europee per promuovere l'obiettivo del presidente Trump di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e fermare lo spargimento di sangue".