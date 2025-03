Ucraina, giorno di guerra 1.129: le news in diretta

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.129. I Paesi europei vogliono "restare uniti" per quanto concerne il sostegno all'Ucraina e intendono "costruire la pace con la forza". Lo ha detto Macron, che al termine del vertice di Parigi ha annunciato l'invio di "un'equipe franco-britannica" per "preparare quello che sarà l'esercito ucraino di domani". Sull'invio di peacekeeper, ha spiegato il presidente francese, "non c'è l'unanimità" tra i volenterosi ma "non serve l'unanimità perché questa missione prenda vita". Tutti i 30 Paesi si sono invece detti d'accordo sul no alla revoca delle sanzioni a Mosca. La Russia, ha ribadito il presidente ucraino Zelensky, "non vuole alcun tipo di pace e sta preparando altri attacchi". Secondo Macron, Putin "finge di negoziare". Meloni: "Coinvolgere gli Usa al prossimo summit". La Bild ha riferito che giovedì mattina un aereo spia russo è entrato nello spazio aereo della Nato nel Baltico.