Ucraina, Macron: "La Russia mostra la volontà di continuare l'aggressione" | Palazzo Chigi: "No truppe italiane in forza militare sul terreno"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.128. "La Russia continua, giorno dopo giorno" a moltiplicare i bombardamenti sull'Ucraina, "mostrando la sua volontà di guerra e di voler continuare l'aggressione". Lo ha detto il presidente francese Macron nella conferenza stampa all'Eliseo, ricevendo per una cena di lavoro Zelensky. Il presidente ucraino ha chiesto "truppe pronte a combattere, non peacekeeper". E poi ha aggiunto: "Non cederemo mai a Mosca i nostri territori occupati". Intanto Palazzo Chigi ha ribadito che "non è prevista alcuna partecipazione nazionale a una eventuale forza militare sul terreno". Secondo il segretario di Stato Usa Rubio, "l'accordo di pace in richiederà del tempo".