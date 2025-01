Il premier Meloni riceve Zelensky a Palazzo Chigi: "Sostegno dell'Italia a 360 gradi" | Leader ucraino: "Insieme per una pace giusta"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.052. È durato quasi 45 minuti l'incontro tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Il premier "ha ribadito il sostegno a 360 gradi che l'Italia continuerà ad assicurare alla legittima difesa dell'Ucraina e al popolo ucraino, per mettere Kiev nelle migliori condizioni possibili per costruire una pace giusta e duratura". Il leader ucraino: "Profondamente grato all'Italia e al popolo italiano per il loro incrollabile sostegno. Insieme per una pace giusta". Anche l'Alto rappresentante dell'Unione europea Kaja Kallas ha assicurato il sostegno dell'Ue all'Ucraina anche se gli Stati Uniti dovessero cessare il loro impegno. Il Cremlino: "Se Trump vorrà riprendere i contatti, Putin ci sarà. Il segretario alla Difesa americano Lloyd J. Austin annuncia altri 500 milioni di dollari di aiuti militari a Kiev. Secondo l'Unione europea non ci sono problemi per i Paesi membri sul fronte dei rifornimenti di gas: le riserve sono sopra la media dei livelli bre-bellici.