L'annuncio di Zelensky: "Mi ricandiderò alle prossime presidenziali" | Usa: "Pronti per un ultimo massiccio pacchetto di aiuti a Kiev"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.051. Zelensky avrebbe deciso di ricandidarsi alle prossime presidenziali. Gli Stati Uniti sono pronti a un ultimo, massiccio pacchetto di aiuti per l'Ucraina nell'ambito della visita del segretario alla Difesa Lloyd Austin in Germania. Secondo l'Unione europea non ci sono problemi per i Paesi membri sul fronte dei rifornimenti di gas: le riserve sono sopra la media dei livelli bre-bellici. Il ministero della Difesa di Mosca ha affermato che le truppe russe hanno fermato "il tentativo di sfondamento" delle forze ucraine nella regione di Kursk. "La posizione dell'esercito ucraino nel Kursk sarà importante nel quadro di eventuali negoziati di pace", ha affermato il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in visita ufficiale a Seul. Intanto il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che "non ci sarà una soluzione rapida e facile in Ucraina", nonostante il presidente eletto americano Donald Trump abbia promesso di risolvere il problema velocemente.