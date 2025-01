Ucraina, catturato un pizzaiolo italiano arruolato come volontario dai russi

Le forze speciali ucraine hanno catturato in Donbass un italiano che si era arruolato come volontario con l'esercito russo per combattere contro Kiev. Lo riporta Today.it, secondo cui l'uomo è un 51enne di nome Gianni Cenni, originario della Campania e di mestiere pizzaiolo. Non ci sono conferme in realtà su quest'ultimo aspetto, visto che i titolari della pizzeria in cui l'uomo sostiene di lavorare dicono di non conoscerlo. L'italiano, in ogni caso, è stato arruolato come volontario il 13 novembre 2024, come riporta il libretto militare rilasciatogli dal ministero della Difesa russo.