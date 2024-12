Zelensky: "Il 2025 sarà il nostro anno, fermeremo la Russia con Trump" | Da oggi l'Ucraina ferma il gas russo dal 1° gennaio verso l'Ue

"Non ho dubbi che il nuovo presidente americano abbia la volontà e la capacità di portare la pace e porre fine all'aggressione di Putin. Questa non è una resa dei conti di strada in cui è necessario calmare le due parti. Questa è un'aggressione su vasta scala di uno Stato pazzo contro uno Stato civilizzato. E credo che noi, insieme agli Stati Uniti, siamo capaci di forzare la Russia verso un mondo giusto". Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso di fine anno. Il leader di Kiev ha aggiunto che non bisogna "dimenticare" ciò che ha fatto la Russia con "città e villaggi distrutti". "Ecco perché un mondo veramente giusto non può realizzarsi basandosi sul principio di ricominciare da zero. Perché il punteggio non è 0-0. Ci sono migliaia di ucraini le cui vite sono state rubate dalla Russia", ha concluso.