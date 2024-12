La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.042. Il presidente americano Joe Biden annuncia nuovi aiuti a Kiev per quasi 6 miliardi di dollari complessivi. Elon Musk ha commentato la decisione definendo Volodymyr Zelensky un "campione di furti". Papa Francesco ha accettato un invito in Ucraina nel 2025, ma la visita papale nel Paese devastato dalla guerra non è confermata. La Russia, come ha annunciato il ministro degli Esteri Lavrov, eliminerà la proposta di moratoria sullo spiegamento di missili a corto e medio raggio. La Lettonia invierà mille droni da combattimento. Il portavoce presidenziale russo Peskov, intanto, ha fatto sapere che "nessun percorso per un processo di pace in Ucraina è ancora in vista a causa della posizione del regime di Kiev".