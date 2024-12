Zelensky: minacce del premier Fico su elettricità sono ordine di Putin | Mosca: "Ancora nessun percorso per pace in Ucraina"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.040. "Nessun percorso per un processo di pace in Ucraina è ancora in vista a causa della posizione del regime di Kiev", ha fatto sapere il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. Gli Stati Uniti, riporta l'agenzia Bloomberg, invieranno a Kiev aiuti militari per 1,25 miliardi di dollari. Il pacchetto dovrebbe includere anche missili Stringer e artiglieria. La Lettonia invierà 1.000 droni da combattimento. Intanto il premier slovacco Fico ha avvisato Zelensky che, se l'Ucraina intende interrompere la fornitura di gas russo alla Slovacchia, prenderà in considerazione la possibilità di interrompere il flusso di elettricità verso Kiev, o altre azioni. Zelensky: "Le minacce di Fico sono ordine di Putin".