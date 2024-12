Guerra in Ucraina, Zelensky: "Truppe nordcoreane hanno iniziato a combattere a Kursk"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.026. Secondo il presidente ucraino Zelensky "ci sono già dati preliminari secondo cui i russi hanno iniziato a utilizzare soldati della Corea del Nord negli assalti: un numero notevole. I russi li includono in unità combinate e li usano nelle operazioni nella regione di Kursk. Finora solo lì. Ma abbiamo informazioni che saranno utilizzati anche in altre zone del fronte". Mosca: "Abbattuti cinque droni ucraini, uno anche sul Mar Nero". Secondo i media americani, lo staff di Donald Trump sta parlando con la Casa Bianca e con l'Ucraina per arrivare alla fine della guerra quando il presidente eletto si insedierà ufficialmente.