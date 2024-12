Ucraina, cresce nell'Ue l'ipotesi di inviare truppe di peacekeeping nel Paese | Crosetto apre: "Noi disponibili"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.024. Cresce l'ipotesi di un'intesa dei Paesi europei per il post-guerra:: nell'incontro con il presidente francese Emmanuel Macron è stata discussa la possibilità di inviare truppe di peacekeeping nel Paese. Lo ha affermato il premier polacco Donald Tusk. Crosetto: "Spero di parlare di pace, di peacekeeping il prima possibile in Ucraina, ma anche a Gaza e in Libano. Noi siamo disponibili a svolgere questo ruolo". Tajani: "Adesso dobbiamo innanzitutto arrivare alla pace giusta, è prematuro parlare di qualsiasi iniziativa del giorno dopo". Intanto, Donald Trump si schiera apertamente contro l'uso da parte di Kiev dei missili americani per bombardare il territorio russo, lanciando un chiaro monito a Volodymyr Zelensky e facendo capire che potrebbe revocare l'autorizzazione concessa dall'amministrazione uscente di Joe Biden una volta insediato alla Casa Bianca, fra poco più di un mese. E proprio la Casa Bianca annuncia nel frattempo un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev da 500 milioni di dollari. Il segretario generale della Nato Mark Rutte avverte: "Dobbiamo passare ad una mentalità di guerra. Non siamo pronti per il pericolo che ci può essere tra 4-5 anni".