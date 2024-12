Ucraina, dagli Usa nuovo pacchetto di aiuti militari da 988 milioni | Zelensky a Parigi: stretta di mano con Trump dopo trilaterale con anche Macron

"Il dipartimento della Difesa ha annunciato un nuovo importante pacchetto di assistenza alla sicurezza per garantire che l'Ucraina abbia gli strumenti necessari per prevalere nella sua lotta contro l'aggressione russa". Così il Pentagono in una nota. "Questo pacchetto di assistenza alla sicurezza impegna altri 988 milioni di dollari in supporto attraverso l'Ukraine Security Assistance Initiative (Usai) che fornirà all'Ucraina munizioni per sistemi missilistici e sistemi aerei senza pilota. Questo pacchetto include anche il supporto per programmi di manutenzione e riparazione per aiutare l'Ucraina a ricostituire le sue forze e a costruire e sostenere la potenza di combattimento", si legge ancora